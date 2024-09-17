Женская Суперлига: результаты матчей 1-го тура 16 сентября

Вчера, 16 сентября, состоялись три матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (26:24, 26:24, 24:26, 25:13).

«Динамо Краснодар» — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:22, 18:25, 25:27, 25:21, 6:15).

«Динамо Москва» — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (26:28, 19:25, 18:25).

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».