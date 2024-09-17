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Мужская Суперлига: расписание матчей 17 сентября

Мужская Суперлига: расписание матчей 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, состоится единственнный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 17 сентября:

19:00 мск. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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