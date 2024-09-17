Женская Суперлига: расписание матчей 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, состоятся два матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Суперлига. Женщины, 1-й тур. Расписание матчей, 17 сентября

18:00 мск. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург)

19:00 мск. «Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал в субботу, 14 сентября, и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».