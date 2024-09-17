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«Они нас замучили». Капитан «Кузбасса» — о поражении в матче с казанским «Зенитом»

«Они нас замучили». Капитан «Кузбасса» — о поражении в матче с казанским «Зенитом»
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Капитан кемеровского волейбольного клуба «Кузбасс» Роман Пакшин объяснил причины поражения команды в матче с казанским «Зенитом». Встреча на домашней площадке кемеровчан в рамках 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:14) в пользу гостей.

«Зенит-Казань» – это действующий чемпион страны, очень хорошая команда, которая умеет играть, и у них хорошая сыгранность. Плюс у них агрессивная подача, которая позволяет им играть больше с блоком, чтобы замучить соперника, что сегодня и произошло. Они нас замучили подачей, которая у них летела, а у нас, к сожалению, нет. Мы сегодня не справились с приёмом и допустили много ошибок на подаче», — приводит слова Пакшина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующий матч «Кузбасса» пройдёт 21 сентября на домашней площадке новокуйбышевской «Новы».

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