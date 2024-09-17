Алексей Вербов — о победе «Зенита-Казань» в матче с «Кузбассом»: мы играем немножко лучше

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил игру своей команды в матче с кемеровским «Кузбассом». Напомним, в рамках 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 казанцы одержали победу над хозяевами площадки со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:14).

«Если честно, сами удивились, потому что понимали, что зал здесь гонит ребят вперёд и это такой полноценный игрок. Не ожидал, что получится довольно-таки легко и просто. Мы играем немножко лучше, всё равно мы уже вернулись в определённый ритм: лучше взаимопонимание, лучше качество игры, лучше настроение.

Даже несмотря на то, что в первой партии позволили «Кузбассу» приблизиться, было спокойно на душе, и неважно даже, играл там Енин, Рукавишников, Кристенсон, Михайлов или Клец. Чувствовалось, что мы руководим процессом и игра под нашим контролем.

Не могу не отметить прекрасный зал, очень приятно всегда здесь играть. Я нигде не встречал такой ситуации, когда команда проигрывает 10 очков, но такое ощущение, что какая-то борьба, это за счёт болельщиков, за счёт их любви к команде, их поддержки ребятам», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.