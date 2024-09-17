Иван Зайцев определился с новым клубом

Итальянский волейболист российского происхождения Иван Зайцев продолжит карьеру в команде — серебряном призёре прошлого сезона Серии А – «Монце». 35-летний доигровщик подпишет соглашение на год.

Вероятнее всего, Зайцев будет играть в основном составе. Всё дело в лимите на легионеров в чемпионате Италии — на площадке одновременно должны находиться три итальянца. У «Монцы» выбыли из строя два волейболиста, которые не попадают под лимит, — Леандро Моска и Османи Хуанторена. Три остальных доигровщика клуба — легионеры, поэтому Зайцев наверняка начнёт сезон в стартовой шестёрке.

Последние три года Иван Зайцев провёл в «Чивитанове». Ранее волейболист заявлял, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в пляжном волейболе, но перед этим провести ещё один-два сезона в «классике». В этом году в дуэте с Даниэле Лупо Зайцев стал чемпионом Италии в пляжном волейболе.

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Зайцев — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и серебряный — Рио-2016 в классическом волейболе. За свою карьеру он выступал и в России. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо», а сезон-2020/2021 провёл в кемеровском «Кузбассе».