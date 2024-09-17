Александр Кошкин — о поражении от «Динамо-Ак Барс»: есть положительные моменты, но их мало

Главный тренер женского московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в 1-м туре Суперлиги от казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3).

«В начале матча и до середины первой партии мы контролировали ситуацию. Но общекомандной уверенности у нас, наверное, ещё нет, из-за этого смазали первую партию. Для нашей обновлённой молодой команды, которая только образовывается, не хватило победного импульса первого сета. Затем руки немного опустились, а мы должны бороться до последнего и в каждой партии стараться выкарабкиваться, как бы она ни складывалась. По сравнению с предыдущим матчем, конечно, есть положительные моменты, но их мало. Нам нужно во многом прибавлять.

Сказывается ли несыгранность? Не без этого. Нам нужно время, но времени, к сожалению, нет, чемпионат уже начался. Через такие матчи мы постепенно будем совсем другими», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.