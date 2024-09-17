Новый клуб Саммельвуо не смог сыграть матч чемпионата Польши из-за наводнения

Польская «Ресовия» из Жешува, которую с нового сезона тренирует экс-наставник сборной России Туомас Саммельвуо, не смогла сыграть матч 1-го тура со «Сталью» из Нысы. Причиной тому стало наводнение на юге Польши, от чего пострадал в том числе и город Ныса. Команда прибыла в Жешув, но встречу решили перенести.

«Наш клуб выражает солидарность с волейболистами «Стали» и жителями Нысы, которые сейчас борются со стихией. Такие ценности, как здоровье и жизнь, являются наиболее важными. Мы верим, что ситуация скоро улучшится, и мы снова сможем вместе соревноваться на волейбольных площадках. Благодарны лиге, что она перенесла матч», — говорится в заявлении «Ресовии».

Кроме того, перенесли матч и 2-го тура Плюслиги, в котором «Сталь» должна была принять «Скру».