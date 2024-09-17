Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в 3-м туре Суперлиги

Завершился матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в пользу «Зенита».

Далее «Зенит» встретится с новосибирским «Локомотивом» 23 сентября. Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» сыграет с «Газпромом-Югра» 21 сентября.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.