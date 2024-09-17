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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в 3-м туре Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в 3-м туре Суперлиги
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Завершился матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко, Пятаков
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера

Далее «Зенит» встретится с новосибирским «Локомотивом» 23 сентября. Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» сыграет с «Газпромом-Югра» 21 сентября.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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