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Мужская Суперлига: результаты матчей 17 сентября

Мужская Суперлига: результаты матчей 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, состоялся единственный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Результаты матчей, 17 сентября:

  • «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 20:25, 21:25)

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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