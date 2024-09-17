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Женская Суперлига: результаты матчей 17 сентября

Женская Суперлига: результаты матчей 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, состоялись два матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Суперлига. Женщины, 1-й тур. Результаты матчей, 17 сентября

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 3:2 (23:25, 18:25, 25:15, 25:16, 15:9)
  • «Тулица» (Тула) —  «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал в субботу, 14 сентября, и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».

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