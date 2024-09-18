Владимир Алекно рассказал, чему учится санкт-петербургский «Зенит»

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно после победы подопечных над «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в рамках 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 рассказал, чему учится его команда.

«В спорте нет ничего «в одну калитку». Была проделана определённая работа, но в данный момент одна команда сильнее. Дорогого стоит для меня третья партия — учимся побеждать, проигрывая 3-4 очка, взяв концовку. Это очень важно», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующий матч санкт-петербургского «Зенита» пройдёт 23 сентября. Команда Алекно встретится с новосибирским «Локомотивом» на домашней площадке.