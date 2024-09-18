Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига: расписание матчей 18 сентября

Мужская Суперлига: расписание матчей 18 сентября
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится единственнный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 18 сентября:

  • 15:00 мск — «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва)
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Материалы по теме
Владимир Алекно рассказал, чему учится санкт-петербургский «Зенит»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android