Мужская Суперлига: расписание матчей 18 сентября
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Сегодня, 18 сентября, состоится единственнный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.
Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 18 сентября:
- 15:00 мск — «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва)
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Встреча состоится на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.
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