Мужская Суперлига: расписание матчей 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, состоится единственнный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 18 сентября:

15:00 мск — «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва)

Встреча состоится на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.