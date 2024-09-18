Алексей Вербов: петербургский «Зенит» выходил на меня в феврале

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, что получал предложение от «Зенита» из Санкт-Петербурга в этом году.

«Они выходили на меня в феврале. У меня не было подписанного контракта с Казанью, но была устная договорённость с руководством клуба и игроками. Уйти в такой ситуации было бы неправильно. Сказал, что мы можем вернуться к этому разговору в будущем», — приводит слова Вербова «Спорт БО».

Кроме того, наставник отметил, что важно периодически менять место работы.

«Никто не знает, что будет через год или два. Жизнь сейчас слишком непредсказуемая, сложно что-то планировать. Может быть, буду продолжать работать в Казани, может, поменяю клуб. Интересно проверить себя за границей, а может быть, вообще в женском волейболе. Возможно, я немножко избалованный тренер, потому что работа для меня — хобби, а не средство прокормить семью. Для меня важно, чтобы работа была интересной и приносила удовольствие. Я понимаю, что точно не попаду в Книгу рекордов Гиннесса, как Николай Васильевич Карполь, который больше полувека возглавляет «Уралочку», — подчеркнул Вербов.