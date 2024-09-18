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Алексей Вербов назвал игроков казанского «Зенита» с контрактами на сезон-2025/2026

Алексей Вербов назвал игроков казанского «Зенита» с контрактами на сезон-2025/2026
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал о переговорах с игроками по новым контрактам.

«Действующие контракты на сезон-2025/2026 у семи игроков. Это Фёдоров, Лабинский, Романовский, Кононов, Клец, Енин, а также Сурмачевский, который в аренде.

Разговоры всегда ведутся. Сейчас финансы есть не только в России. С этим всё в порядке в Италии, Польше, Турции, Японии. Поэтому удерживать иностранцев в этой ситуации непросто. Общаемся и с Майкой Кристенсоном и ещё с восемью игроками, у которых заканчиваются соглашения. Но нужно время, сейчас рано пока что-то решать. Хотя есть команды, которые и за два года подписывают соглашения, но это не наш случай. У нас есть план, как команда будет выглядеть в следующем сезоне, но пока мы только начали этот сезон», — приводит слова Вербова «Спорт БО».

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