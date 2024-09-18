Алексей Вербов рассказал, какие правила он изменил бы в волейболе

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, какие правила волейбола он бы изменил.

«Первым делом я бы сделал партии до 15 очков и матчи до победы в четырёх партиях. Такой формат увеличивает количество концовок, а это самое интересное и для игроков, и для зрителей. Ну и ценность каждого розыгрыша возрастёт, а с этим — накал и зрелищность.

Второе, что можно сделать, — запретить приём сверху. Уйдёт техническая грязь, уменьшится количество ошибок на подаче, потому что половина игроков сразу перейдут на флот, а, следовательно, мяч будет чаще летать, а не игроки расстановку менять. Такое решение дало бы вторую жизнь волейбольным малышам, хотя они и так в тренд возвращаются.

Главное, что нужно сделать, — запретить скидки. Олимпиаду невозможно было смотреть из-за постоянных споров. В одном моменте судьи свистят захват мяча, в другом абсолютно таком же эпизоде не фиксируют ошибку. Это слишком субъективно. Надо оставить только силовые удары, накаты и удары «крабиком», как в пляжном волейболе.

Четвёртое, что я бы изменил в правилах, — отменил бы касание сетки. Оставил бы только касание верхнего троса. Мы боремся за красоту игры, уменьшение свистков, но эти самые свистки часто обрывают красивую защиту. По сути, на игру влияет только верхний трос, перенос рук на блоке может дать преимущество или атака по сетке рукой. Всякие незначительные касания я бы не фиксировал. Так же, как и свистки при второй передаче — они во многом непонятны простым зрителям, да и нам тоже зачастую только мешают», — приводит слова Вербова «Спорт БО».