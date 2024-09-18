Алексей Вербов: слукавлю, если скажу, что мне безразлично, что Алекно тренирует «Зенит»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал о своём отношении к назначению Владимира Алекно в санкт-петербургский «Зенит».

«Матчи с Питером для нас всегда принципиальные. Конечно, я слукавлю, если скажу, что мне безразлично, что тренером там стал Владимир Романович. Мы с ним не близкие друзья и каждый день не созваниваемся, но это важный человек в моей жизни. Я долго играл под его руководством. Кроме того, он один из тех, кто дал мне возможность начать в Казани тренерскую карьеру. Будет интересно с ним соперничать. У нас такая история уже была, когда я год в Кемерове работал. Но тут особая история. Есть большой шанс, что мы ещё в четвертьфинале Кубка России встретимся. Матчей с Питером в этом году может стать больше.

Я не знаю, в какой он сейчас форме. Если это тот самый Романыч, который живёт, горит волейболом, то он, конечно, даст Питеру огня, которого не хватало. Кроме того, с приходом Алекно наверняка появится определённый порядок в управлении – будет одна ветвь власти, а не несколько, как раньше. Состав у петербургского «Зенит» приличный. Если они смогут избежать обилия травм, то, конечно, будут серьёзной силой», — приводит слова Вербова «Спорт БО».