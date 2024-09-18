Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер казанского «Зенита» назвал главную победу своего штаба

Главный тренер казанского «Зенита» назвал главную победу своего штаба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о тяжести расставания с игроками.

«Я неоднократно говорил, что мы не зацикливаемся на результате. Он зависит от кучи факторов и совпадений. Если у нас хорошие игроки, правильная атмосфера, и мы добросовестно работаем, результат придёт. Титулы, конечно, очень приятны. Но главная победа для нашего тренерского штаба — когда на прощальном командном ужине сидят взрослые мужики и плачут, потому что им грустно, что уходит один из нас. Один из нашей большой семьи и коллектива единомышленников.

Я долго и много где играл в волейбол. Видел классные команды и не очень. Но то, что получилось создать сейчас в Казани, дорогого стоит, и вот этим точно можно гордиться всем нам. А к результату все клубы стремятся, он приходит и уходит. Если есть возможность приобрести лучших игроков, значит, ты стал к нему ближе и твои шансы возросли. Тут стоит поблагодарить наших спонсоров, руководство республики и руководство клуба за то, что наши шансы и в этом сезоне неплохие», — приводит слова Вербова «Спорт БО».

Материалы по теме
Бабкевич, Вольвич, Папазов? Выбираем лучшего игрока 2-го тура Суперлиги
Рейтинг
Бабкевич, Вольвич, Папазов? Выбираем лучшего игрока 2-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android