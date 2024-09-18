Главный тренер казанского «Зенита» назвал главную победу своего штаба

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о тяжести расставания с игроками.

«Я неоднократно говорил, что мы не зацикливаемся на результате. Он зависит от кучи факторов и совпадений. Если у нас хорошие игроки, правильная атмосфера, и мы добросовестно работаем, результат придёт. Титулы, конечно, очень приятны. Но главная победа для нашего тренерского штаба — когда на прощальном командном ужине сидят взрослые мужики и плачут, потому что им грустно, что уходит один из нас. Один из нашей большой семьи и коллектива единомышленников.

Я долго и много где играл в волейбол. Видел классные команды и не очень. Но то, что получилось создать сейчас в Казани, дорогого стоит, и вот этим точно можно гордиться всем нам. А к результату все клубы стремятся, он приходит и уходит. Если есть возможность приобрести лучших игроков, значит, ты стал к нему ближе и твои шансы возросли. Тут стоит поблагодарить наших спонсоров, руководство республики и руководство клуба за то, что наши шансы и в этом сезоне неплохие», — приводит слова Вербова «Спорт БО».