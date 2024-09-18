Диагональный сборной Польши Курек получил травму глаза в матче чемпионата страны

Диагональный сборной Польши и «Заксы» Бартош Курек получил повреждение глаза в ходе матча 1-го тура ПлусЛиги с «Варшавой». В середине первого сета после атаки доигровщика столичного клуба Артура Шальпука мяч угодил Куреку в лицо. Диагональный покинул площадку и не вернулся на неё.

«Из-за повреждения глаза ближайшее время Бартошу Куреку предстоит ряд обследований у офтальмолога и восстановление. В связи с этим наш капитан не примет участие в ближайших тренировках и матчах», — говорится в заявлении польского клуба. В матче 1-го тура «Закса» уступила «Варшаве» со счётом 0:3.

36-летний Курек вернулся в чемпионат Польши в этом сезоне. С 2020 года он выступал в Японии за «Нагою». В сезоне-2012/2013 он играл в России за московское «Динамо».