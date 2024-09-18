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Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь: нужно учиться не нарушать игровую дисциплину

Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь: нужно учиться не нарушать игровую дисциплину
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Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура женской Суперлиги против «Ленинградки» (2:3). Клуб из Свердловской области выиграл первые два сета, но не смог удержать преимущество.

«Первые две партии у нас была дисциплина. Была хорошая подача. В третьем сете, когда «Ленинградка» поменяла расстановку и стала играть в два принимающих, то цель была подавать в шестую зону подачу. С этим мы не справились. Соперник нам этим поломал игру. Стратегически они нас в этом переиграли.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

У нас молодая команда, которой ещё надо учиться играть. Не нарушать игровую дисциплину. Две партии была дисциплина, потом стали нарушать. Ошибались в атаке, на подаче и на блоке. Есть много над чем работать. Есть положительные моменты. Всё-таки «Ленинградка» – одна из самых сильных команд на данный момент в чемпионате. В составе «Ленинградки» есть высококлассные, опытные, сильные нападающие игроки. Однозначно петербурженки – это претенденты на медали в этом году. Мы дали неплохой бой. Это даёт позитивный настрой на дальнейшую борьбу в чемпионате. Надо делать выводы, анализ своей игры. Стараться чище и лучше играть. Без чистой игры до конца матча «Ленинградку» не обыграть. Будем стараться», — приводит слова Карполя сайт всероссийской федерации волейбола.

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