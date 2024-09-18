Доигровщик «Зенита» Янт: Алекно — великий тренер, я многому могу у него научиться

Доигровщик петербургского «Зенита» Марлон Янт рассказал о своей адаптации к чемпионату России и взаимоотношениях с главным тренером команды Владимиром Алекно.

«Я решил попробовать и получить новый опыт в петербургском «Зените», ведь многие говорят, что российский чемпионат – один из сильнейших.

Когда мне было 13–14 лет, я смотрел матчи казанского «Зенита», которым руководил Владимир Алекно. В составе команды тогда играл легендарный кубинский волейболист Вильфредо Леон. Я знал Алекно до своего приезда в Петербург. Я очень доволен, что теперь работаю с ним. Это – великий тренер. Я могу многому у него научиться. Думаю, что с этим тренером мы можем достичь любых целей. Когда мы включились в работу, и начались первые матчи, я чувствовал себя немного неуверенным. В этот момент Алекно помог мне найти свой ритм и продолжить играть. Это очень много значит для меня. Тренер каждый день помогает мне, помогает в технических аспектах, я очень этому рад.

Раньше мне всегда говорили, что я хорош в приёме, однако сейчас стало немного сложнее из-за другого мяча. Поэтому я уделяю приёму больше внимания на тренировках. Может быть атака – это моя сильная сторона. Иногда мне бывает сложно на блоке. Я понемногу начинаю привыкать к новому мячу и улучшать приём», – рассказал Янт в эфире «Радио «Зенит».