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В «Локомотиве» назвали нового капитана вместо травмированной Ксении Парубец

В «Локомотиве» назвали нового капитана вместо травмированной Ксении Парубец
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В калининградском «Локомотиве» назвали имя нового капитана команды. Им стала Ирина Воронкова. Изначально капитаном была Ксения Парубец, но она получила тяжёлую травму колена, ей предстоит длительное восстановление.

«Я уверена, что ты справишься, тебе это не впервой. Удачи тебе. А девочкам хочу пожелать удачи, побед, и знайте — вы самые сильные!» — приводит слова Парубец калининградский клуб в соцсетях.

«Мы будем бороться за тебя, все силы отдавать. У нас будет два капитана в этом сезоне», — прокомментировала Воронкова свою новую должность.

Парубец повредила крестообразную связку колена в матче предварительного этапа Кубка Легенд. Ранее доигровщица уже получала похожую травму, но на другом колене.

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