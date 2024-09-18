Итальянская «Монца» официально объявила о подписании Ивана Зайцева

Итальянская «Монца» объявила о подписании итальянского волейболиста российского происхождения Ивана Зайцева.

«Иван Зайцев, добро пожаловать!» — говорится в посте Vero Volley в социальных сетях.

«Я очень рад находиться здесь, в этом клубе, чтобы внести свой вклад в команду. Прихожу в зал с правильной мотивацией и необходимым смирением, чтобы быть готовым к работе тренером Эккели. Приветствую всех поклонников Vero Volley и искренне благодарю президента Марзари, что он пригласил меня сюда! Сделаю всё, чтобы насладиться этой ареной и своим последним сезоном в Суперлиге: по этой причине очень взволнован, но уже готов выложиться на все 100», — приводит слова Зайцева Vero Volley.

Зайцев — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и серебряный — Рио-2016 в классическом волейболе. За свою карьеру он выступал и в России. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо», а сезон-2020/2021 провёл в кемеровском «Кузбассе».