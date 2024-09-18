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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» из Новосибирска в матче мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» из Новосибирска в матче мужской Суперлиги
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Завершился матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и «Локомотивом» из Новосибирска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:15) в пользу столичной команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. 18 сентября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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