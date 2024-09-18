Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» из Новосибирска в матче мужской Суперлиги

Завершился матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и «Локомотивом» из Новосибирска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:15) в пользу столичной команды.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. 18 сентября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.