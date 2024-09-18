Мужская Суперлига: результаты матчей 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, состоялся единственный матч 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Результаты матчей, 18 сентября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25).

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.