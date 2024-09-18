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«Мы проявили характер». Брянский — о победе «Динамо» над новосибирским «Локомотивом»

«Мы проявили характер». Брянский — о победе «Динамо» над новосибирским «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:15) в пользу столичной команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Удалось многое, в некоторых моментах были гораздо сильнее соперника. Единственное, конечно, первая партия. По ходу сета вели очень прилично, но затем допустили много совершенно необязательных ошибок. Это сделало разницу и завело «Локомотив», остановить их было крайне непросто.

Ну и ключевой стала третья партия. Мы были в шаге от победы, но затем ошибка, блокирование от соперника, и уже мы оказываемся в роли догоняющих. Однако хорошо, что так случилось — мы проявили характер, чётко отработали блок-защита. В целом доволен игрой», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

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