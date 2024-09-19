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Доигровщик «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом»

Доигровщик «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом»
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Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:15) в пользу столичной команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Для нас сложилось всё хорошо. Это видно по счёту и, что ещё более важно, по игре, поскольку нас не сломила проигранная первая партия, в которой мы вели в счёте. В целом последующие три партии мы отыграли очень ровно, особенно третий сет. Ну и там уже ребята из «Локомотива» нам чуть-чуть помогли.

На арене в Новосибирске всегда отличная атмосфера, классно играть даже команде гостей. Поэтому большое спасибо болельщикам за то, что они так поддерживают свою команду и в целом доброжелательно относятся и к соперникам», — приводит слова Богдана пресс-служба «Динамо».

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