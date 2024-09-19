Доигровщик «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом»

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:15) в пользу столичной команды.

«Для нас сложилось всё хорошо. Это видно по счёту и, что ещё более важно, по игре, поскольку нас не сломила проигранная первая партия, в которой мы вели в счёте. В целом последующие три партии мы отыграли очень ровно, особенно третий сет. Ну и там уже ребята из «Локомотива» нам чуть-чуть помогли.

На арене в Новосибирске всегда отличная атмосфера, классно играть даже команде гостей. Поэтому большое спасибо болельщикам за то, что они так поддерживают свою команду и в целом доброжелательно относятся и к соперникам», — приводит слова Богдана пресс-служба «Динамо».