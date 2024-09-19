Россиянин Новосёлов набрал одно очко в матче Лиги чемпионов. Его «Капошвар» проиграл 0:3

Вчера и позавчера состоялись матчи первого квалификационного раунда мужской волейбольной Лиги чемпионов. Венгерский «Капошвар» на своей площадке уступил австрийскому «Хипо Тиролю» 0:3 (15:25, 16:25, 24:26). Россиянин Степан Новосёлов, выступающий за венгерский клуб на позиции центрального блокирующего, провёл на площадке два сета, набрав за них одно очко (0 из 4 в атаке, 1 блок). Ответный матч в этой паре пройдёт 25 сентября.

Испанский «Гуагуас» победил португальскую «Бенфику» 3:1 (27:25, 25:20, 21:25, 26:24). Российский блокирующий испанского клуба Алексей Налобин остался в запасе.

Результаты остальных матчей:

«Струмица» (Северная Македония) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:3 (15:25, 17:25, 15:25);

«Будва» (Черногория) — «Младость ХАОК» (Хорватия) — 1:3 (25:22, 24:26, 20:25, 20:25);

«Екабпилс» (Латвия) — «Шоненверд» (Швейцария) — 1:3 (16:25, 25:23, 14:25, 21: 25).

Сегодня состоятся ещё три игры первого квалификационного раунда.