Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Пламен Константинов рассказал о травме доигровщика «Локомотива» Йоанди Леала

Пламен Константинов рассказал о травме доигровщика «Локомотива» Йоанди Леала
Комментарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после поражения от московского «Динамо» (1:3) рассказал о повреждении новичка команды Йоанди Леала и доигровщика Омара Курбанова.

«Курбанов 10-12 дней был без волейбола на тренировках. Это заметно. У Леала тоже проблемы с плечом. Пока пытаемся их наладить», — приводит слова Константинова официальный сайт новосибирского клуба.

Кубинский бразилец Леал пополнил «Локомотив» перед стартом текущего сезона. В матчах с АСК и «Динамо» он эпизодически появлялся на площадке, выходя на блок.

После трёх туров команда из Новосибирска с одной победой занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда пропускала 1-й тур из-за снятия «Шахтёра».

Турнирная таблица мужской Суперлиги:
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android