Максим Михайлов — в числе кандидатов на место в комиссии спортсменов ФИВБ

Максим Михайлов выставил свою кандидатуру на выборы в комиссию спортсменов Международной федерации волейбола (ФИВБ).

Комиссию спортсменов создали в 2016 году. В ней состоят 10 человек: пять выбирают игроки, ещё пять назначает административный совет ФИВБ. Выборы пройдут с 16 по 30 сентября на специальной платформе для голосования. Состав комиссии избирают на четыре года.

Помимо Михайлова, в числе кандидатов ещё один волейболист казанского «Зенита» – бельгийский доигровщик Сэм Деру. Он уже входил в состав комиссии, а в последний год был её секретарём.

Из представителей мужского классического волейбола на выборы, помимо Михайлова и Деру, идут итальянец Симоне Андзани, иранец Милад Эбадипур, поляк Пётр Гацек и японец Масахиро Янагида.

Согласно правилам, в комиссии должно быть одинаковое количество представителей классического и пляжного волейбола, а также одинаковое число мужчин и женщин.