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Пламен Константинов рассказал, когда «Локомотив» наладит свою игру

Пламен Константинов рассказал, когда «Локомотив» наладит свою игру
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов после поражения от «Динамо» (1:3) в матче мужской Суперлиги рассказал, когда команда покажет свою лучшую игру.

«Мы дважды не смогли забить с идеального приёма в концовке третьей партии. Когда ты не используешь свои возможности, ты проигрываешь. Мы догнали, повернули ход партии и не забили две атаки, которые, считаю, являются ключевыми в таком результате. Хочешь не хочешь, ты думаешь о проигранной концовке. И в такой ситуации случается то, что случилось с нами в четвёртой партии. Мы не сумели психологически справиться с тем, что произошло в концовке третьего сета и практически без боя сдали четвёртую партию.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Моё мнение – нужно три-четыре месяца. Чтобы игроки сыгрались и не думали, какой мяч и где взять. Всё равно у нас есть возможности, но надо в ключевых моментах брать своё», — приводит слова Константинова официальный сайт новосибирского клуба.

После трёх туров команда из Новосибирска с одной победой занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда пропускала 1-й тур из-за снятия «Шахтёра».

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