Пламен Константинов рассказал, когда «Локомотив» наладит свою игру

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов после поражения от «Динамо» (1:3) в матче мужской Суперлиги рассказал, когда команда покажет свою лучшую игру.

«Мы дважды не смогли забить с идеального приёма в концовке третьей партии. Когда ты не используешь свои возможности, ты проигрываешь. Мы догнали, повернули ход партии и не забили две атаки, которые, считаю, являются ключевыми в таком результате. Хочешь не хочешь, ты думаешь о проигранной концовке. И в такой ситуации случается то, что случилось с нами в четвёртой партии. Мы не сумели психологически справиться с тем, что произошло в концовке третьего сета и практически без боя сдали четвёртую партию.

Моё мнение – нужно три-четыре месяца. Чтобы игроки сыгрались и не думали, какой мяч и где взять. Всё равно у нас есть возможности, но надо в ключевых моментах брать своё», — приводит слова Константинова официальный сайт новосибирского клуба.

После трёх туров команда из Новосибирска с одной победой занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда пропускала 1-й тур из-за снятия «Шахтёра».