Эрвен Нгапет назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Доигровщик сборной Франции, двукратный олимпийский чемпион Эрвен Нгапет определился с новым клубом. Волейболист продолжит карьеру на родине в клубе «Пуатье», где уже объявили о переходе. Нгапет начинал свой путь в волейболе в системе этой команды.

Контракт заключён на один сезон, но зимой доигровщик получит возможность покинуть клуб, если ему поступит предложение, которое его устроит. По информации французских СМИ, сумма контракта составит чуть меньше € 500 тыс.

Кроме того, волейболист заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе. Нгапет хочет стать трёхкратным олимпийским чемпионом.

Пуатье в минувшем сезоне стал лишь 11-м в чемпионате Франции. Нгапет прошлый год провёл в турецком «Халкбанке». Также француз в своей карьере выступал за «Тур», итальянские «Кунео» и «Модену», российские «Кузбасс» и «Зенит-Казань». На днях Нгапет стал бронзовым призёром клубного чемпионата Азии в составе индонезийского клуба «Джакарта Бхайангкара», с которым он подписал краткосрочный контракт.