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Мужская Суперлига: расписание матчей 20 сентября

Мужская Суперлига: расписание матчей 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, пройдут матчи 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 20 сентября:

  • 16:00 мск. «Нефтяник» (Оренбург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).
  • 19:00 мск. МГТУ (Москва) — «Зенит-Казань».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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