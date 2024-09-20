Женская Суперлига: расписание матчей 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, состоятся два матча 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Суперлига. Женщины, 2-й тур. Расписание матчей, 20 сентября.

16:30 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Заречье-Одинцово»

18:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Минчанка» (Минск, Беларусь).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».