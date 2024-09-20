«Нова» проиграла «Самотлору» в первом матче 1/16 финала Кубка России

«Нова» в первом матче 1/16 финала Кубка России уступила в гостях представителю Высшей Лиги А «Самотлору» из Нижневартовска — 1:3 (22:25, 25:16, 22:25, 16:25).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик клуба из Самарской области Андрей Титич, на его счету 17 очков. У вартовчан сразу три игрока набрали по 15 очков — Кирилл Ионов, Александр Милицкий и Станислав Маслиев, для которого этот матч стал последним в составе «Самотлора».

Ответный матч состоится 23 сентября в Новокуйбышевске. Для «Новы» этот матч станет четвёртым за семь дней: 15 сентября команда сыграла матч Суперлиги с «Енисеем» в Красноярске, а 21 сентября встретится на своей площадке с «Кузбассом».

Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурге.