Доигровщик Станислав Маслиев продолжит карьеру в турецком «Аккуше»

Доигровщик Станислав Маслиев продолжит карьеру в турецком клубе «Аккуш» из города Орду. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в высшем дивизионе чемпионата Турции.

В этом сезоне 31-летний волейболист играл за иракский клуб «Газ Аль-Джануб» на клубном чемпионате Азии, а затем тренировался с клубом Высшей лиги А «Самотлор». За команду из Нижневартовска Маслиев сыграл один матч Кубка России с «Новой».

«Есть вариант, что я вернусь в «Самотлор» весной. Подписал контракт с клубом суперлиги «Аккуш» из города Орду, который недалеко от «Трабзона». Хорошая команда, думаю, всё получится», — приводит слова Маслиева официальный сайт клуба из Нижневартовска.

В прошлом сезоне Маслиев выступал в Суперлиге за «Белогорье».