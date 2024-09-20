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Доигровщик Станислав Маслиев продолжит карьеру в турецком «Аккуше»

Доигровщик Станислав Маслиев продолжит карьеру в турецком «Аккуше»
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Доигровщик Станислав Маслиев продолжит карьеру в турецком клубе «Аккуш» из города Орду. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в высшем дивизионе чемпионата Турции.

В этом сезоне 31-летний волейболист играл за иракский клуб «Газ Аль-Джануб» на клубном чемпионате Азии, а затем тренировался с клубом Высшей лиги А «Самотлор». За команду из Нижневартовска Маслиев сыграл один матч Кубка России с «Новой».

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«Есть вариант, что я вернусь в «Самотлор» весной. Подписал контракт с клубом суперлиги «Аккуш» из города Орду, который недалеко от «Трабзона». Хорошая команда, думаю, всё получится», — приводит слова Маслиева официальный сайт клуба из Нижневартовска.

В прошлом сезоне Маслиев выступал в Суперлиге за «Белогорье».

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