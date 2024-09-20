Россиянин Лукьяненко помог «Црвене Звезде» победить в матче квалификации Лиги чемпионов

Вчера на Кипре состоялся матч первого квалификационного раунда мужской волейбольной Лиги чемпионов, в котором «Омония» принимала «Црвену Звезду» из Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:14) в пользу гостей.

В составе сербской команды весь матч на площадке провёл российский связующий Иван Лукьяненко. На его счету два очка (один эйс, один блок). Сербы реализовали 59% мячей в атаке.

У киприотов пасовал также россиянин — Сергей Антипкин. За три сета он также набрал два очка (оба — в атаке). «Омония» реализовала 52% мячей в нападении.

Результаты других матчей дня в Лиге чемпионов:

«Радник» (Босния и Герцеговина) — «Корона Брашов» (Румыния) — 0:3 (20:25, 22:25, 15:25);

«Сельвер» (Эстония) — «Орион» (Нидерланды) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).