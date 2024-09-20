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В Сербии расторгли контракты с главными тренерами мужской и женской сборных

В Сербии расторгли контракты с главными тренерами мужской и женской сборных
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Федерация волейбола Сербии сообщила о прекращении сотрудничества с Игором Колаковичем и Джованни Гвидетти — тренерами мужской и женской национальных команд соответственно.

Сообщается, что 59-летний специалист Игор Колакович выполнил главную цель – вывел команду на Олимпийские игры в Париже, где сборная не смогла выйти из группы с Францией, Словенией и Канадой. После завершения турнира он сам выразил желание покинуть команду. Ранее тренер уже возглавлял сборную Сербии с 2006 по 2014 год.

Федерацией также принято решение не продлевать контракт с главным тренером женской сборной 52-летним Джованни Гвидетти, который возглавил команду в начале 2023 года. На Олимпийских играх его подопечные в четвертьфинале проиграли будущим чемпионкам турнира – сборной Италии.

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