В Сербии расторгли контракты с главными тренерами мужской и женской сборных

Федерация волейбола Сербии сообщила о прекращении сотрудничества с Игором Колаковичем и Джованни Гвидетти — тренерами мужской и женской национальных команд соответственно.

Сообщается, что 59-летний специалист Игор Колакович выполнил главную цель – вывел команду на Олимпийские игры в Париже, где сборная не смогла выйти из группы с Францией, Словенией и Канадой. После завершения турнира он сам выразил желание покинуть команду. Ранее тренер уже возглавлял сборную Сербии с 2006 по 2014 год.

Федерацией также принято решение не продлевать контракт с главным тренером женской сборной 52-летним Джованни Гвидетти, который возглавил команду в начале 2023 года. На Олимпийских играх его подопечные в четвертьфинале проиграли будущим чемпионкам турнира – сборной Италии.