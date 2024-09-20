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Источник: Майка Кристенсон покинет «Зенит-Казань» в конце сезона-2024/2025

Источник: Майка Кристенсон покинет «Зенит-Казань» в конце сезона-2024/2025
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Американский связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона. Об этом заявил комментатор волейбольных матчей Александр Усманов в своём телеграм-канале.

«По моей информации, Майка Кристенсон всё-таки покинет Казань. С высокой долей вероятности в следующем сезоне американец будет выступать в чемпионате Италии — будущим клубом называют «Верону». Говорят, венецианцы давно хантят Майку и сумели достичь соглашения после Олимпийских игр. Контракт 31-летнего связующего с казанским «Зенитом» истекает по окончании сезона», — написал Усманов.

Кристенсон выступает за «Зенит-Казань» с 2021 года. За это время он дважды выигрывал чемпионат России и трижды — Кубок. В «Вероне» в этом сезоне на позиции связующего выступает россиянин Константин Абаев.

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