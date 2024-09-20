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Казанский «Зенит» уверенно обыграл МГТУ в матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл МГТУ в матче мужской Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским МГТУ и казанским «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:9, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
МГТУ: Бестужев, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Троян, Исхаков, Котов, Драгунов, Пурин
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Казанцы одержали четвёртую победу в Суперлиге, они продолжают возглавлять турнирную таблицу. В следующем туре «Зенит-Казань» сыграет с новокуйбышевской «Новой», а МГТУ встретится с волейболистами «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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