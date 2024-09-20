Казанский «Зенит» уверенно обыграл МГТУ в матче мужской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским МГТУ и казанским «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:9, 25:19).

Казанцы одержали четвёртую победу в Суперлиге, они продолжают возглавлять турнирную таблицу. В следующем туре «Зенит-Казань» сыграет с новокуйбышевской «Новой», а МГТУ встретится с волейболистами «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.