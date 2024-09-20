Мужская Суперлига: результаты матчей 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, завершились матчи 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Результаты матчей, 20 сентября:

«Нефтяник» (Оренбург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (27:25, 25:19, 21:25, 23:25);

МГТУ (Москва) — «Зенит-Казань» — 0:3 (17:25, 9:25, 19:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».