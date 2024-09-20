Женская Суперлига: результаты матчей 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, состоялись два матча 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Суперлига. Женщины, 2-й тур. Результаты матчей, 20 сентября:
- «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11);
- «Протон» (Саратов) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 0:3 (20:25, 17:25, 17:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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