Эбрар Каракурт появилась на обложке глянцевого журнала в Турции

24-летняя диагональная калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Эбрар Каракурт появилась на обложке сентябрьского выпуска глянцевого журнала Cosmopolitan Turkey. Рядом с фотографией волейболистки приведена её цитата из интервью: «Я ни на что не променяю быть собой».

«Наша кавер-звезда Эбрар Каракурт, вдохновляющая своей позицией многих женщин, является не только звездой мировой волейбольной сцены, но и истинной иконой своей сильной и храброй идентичности», — написали в Cosmopolitan Turkey под постом с обложкой в социальных сетях.

Напомним, Каракурт вошла в состав калининградского клуба летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 «Локомотив» стал серебряным призёром чемпионата России. Турчанка оказалась самым результативным игроком турнира, набрав 797 очков за 37 игр, и была признана MVP женской Суперлиги-2023/2024. Каракурт продлила контракт с «Локомотивом» на сезон-2024/2025.