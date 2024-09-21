Мужская Суперлига: расписание матчей 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, пройдут матчи 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 4-й тур. Расписание матчей, 21 сентября:

15:00 мск. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва);

17:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор);

17:00 мск. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».