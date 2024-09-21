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Женская Суперлига: расписание матчей 21 сентября

Женская Суперлига: расписание матчей 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, пройдут матчи 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Суперлига. Женщины, 2-й тур. Расписание матчей, 21 сентября:

  • 13:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Омичка» (Омск);
  • 15:00 мск. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Краснодар»;
  • 18:00 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Спарта» (Нижний Новгород);
  • 19:00 мск. «Локомотив» (Калининград) — «Тулица» (Тула).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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