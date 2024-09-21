Доигровщик Вильфредо Леон дебютировал в чемпионате Польши. Он вышел на замену по ходу матча своей команды «Люблин» с «Гданьском». На счету кубинского поляка семь очков (пять — атака, два — блок) при реализации 50%. С помощью Леона «Люблин» победил 3:2 (23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:10). Теперь у команды две победы в двух матчах, обе — на тай-брейке.

Ранее Леон выступал за казанский «Зенит» и итальянскую «Перуджу».

Результаты других матчей чемпионата Польши, сыгранных на этой неделе:

«Ченстохова» — «Слепск» — 1:3 (25:20, 18:25, 23:25, 17:25);

«Варшава» — «Катовице» — 3:0 (25:23, 25:21, 25:16);

«Барком-Кажаны» — «Ресовия» — 1:3 (25:27, 21:25, 25:17: 20:25).