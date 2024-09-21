Татьяна Толок набрала 24 очка в предсезонном матче, но её «Новара» уступила «Конельяно»

В Италии на этих выходных проходит женский волейбольный предсезонный турнир Courmayer Cup. В первом полуфинальном матче «Конельяно» победил «Новару» 3:1 (25:20, 18:25, 25:21, 34:32). Самым результативным игроком матча стала российская нападающая «Новары» Татьяна Толок, на её счету 24 очка (21 — атака при 47% реализации и 29% эффективности, два блока и один эйс). Толок пополнила итальянский клуб в межсезонье, перейдя из калининградского «Локомотива».

В другом полуфинале «Милан» победил «Скандиччи» 3:2 (25:17, 25:23, 24:26, 33:35, 15:12). Российская доигровщица «Скандиччи» Анна Котикова не выходила на площадку.

Чемпионат Италии среди женщин в Серии А стартует 28 октября.