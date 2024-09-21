Сербский блокирующий Марко Подрашчанин подписал контракт с итальянским клубом «Чивитанова». 37-летний волейболист вернулся в клуб, где он провёл восемь сезонов (с 2008 по 2016 год).

«Восемь лет назад я обещал, что вернусь, и сдержал слово! Рад, что могу завершить карьеру в своей любимой команде. У меня было несколько хороших путешествий: сначала с «Перуджей», а затем с «Трентино», где вишенкой на торте стала победа в Лиге чемпионов в «Пальмаресе». Сейчас подходящее время, чтобы вернуться! Мне не терпится снова выйти на поле в футболке «Чивитановы». У нас молодая, но очень талантливая команда. Наверное, на бумаге другие команды находятся чуть впереди, но мы постоянно растём и, думаю, можем преподнести сюрприз», — заявил Подрашчанин в интервью пресс-службе клуба.

С 2020 года серб выступал за «Трентино», где выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Кроме того, за свою карьеру Подрашчанин выступал за «Войводину», «Корильяно» и «Перуджу».