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Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» в 4-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» в 4-м туре Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и уфимским «Динамо-Урал». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Поталюк, Аношко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Динамо-Москва» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты московского «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белогорска.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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