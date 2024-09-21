Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» в 4-м туре Суперлиги

Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и уфимским «Динамо-Урал». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

«Динамо-Москва» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты московского «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белогорска.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.