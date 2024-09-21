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«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Газпром-Югра» в 4-м туре мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Газпром-Югра» в 4-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Динамо» из Ленинградской области и «Газпромом-Югра» (Сургут). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу «Динамо-ЛО».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Газпром-Югра: Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

«Динамо-ЛО» занимает седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с пятью набранными очками. Волейболисты «Газпрома-Югра» расположились на восьмом месте. У команды из Сургута также пять очков.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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